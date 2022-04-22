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    10:55, 22 四月 2022 | GMT +6

    北哈州尚在世的二战老兵仅剩15人

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    哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 在即将到来的胜利日之际，北哈州将按照传统惯例，为第二次世界大战参战老兵和与他们同级别的功勋人士、二战期间后勤展现人士等举办庆祝活动。

    在老兵们居住的城镇会举办专门的晚会，并为功勋老兵们提供奖励金。

    二战结束77周年的今天，仍然生活在北哈州的二战功勋老兵，如今已经只剩下了15人。其中13人生活在州首府彼得罗巴甫尔市，另外2人居住在周边的县内。

    仍在世的老兵最年轻的也已有95岁高龄。

    据了解，目前在北哈州还有400多名二战期间的后勤战线功勋人士。这些人的平均年龄也都超过了80岁。

    北哈州功勋老兵理事会主席伊斯坎德尔·叶留斯佐夫表示，由于这些老人中99%已经无法自主下床走动，因此今年的老兵见面会等活动的组织方式也将与过去不同。

    «过去一般是在中心广场举行活动，那时老兵们也年轻。近两年由于疫情原因，我们主要是派出专人去老人们家中庆祝，在他们生活的院落内、窗前组织庆祝活动。今年也打算采取这样的方式。»他说。

    据悉，今年北哈州也将照例为每一名二战功勋老兵提供100万坚戈的一次性补助金。

    此外，与卫国战争有直接关联的其他人士：二战参战军人遗孀、围城战和集中营幸存者，也将照例活动每年的一次性补助。

    据北哈州功勋老兵理事会主席伊斯坎德尔·叶留斯佐夫介绍，虽然今年不会再5月7日和5月9日期间组织游行活动，但为二战纪念碑和长明火献花的活动仍将持续。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    北哈州 社会 卫国战争 黄金储备
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