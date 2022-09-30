飓风“伊恩”造成美国佛州至少15人丧生

哈通社/阿斯塔纳/9月30日 —— 据中新社消息，截至29日，美国佛罗里达州已有至少15人因飓风“伊恩”丧生。

美国全国广播公司援引该国气象部门的话称，飓风“伊恩”于28日下午3时左右在佛州卡约科斯塔附近登陆，强度为4级飓风，风速达到每小时150英里(约241公里)。据美联社报道，“伊恩”的强度在美国的飓风历史上排名第五。

美国有线电视新闻网报道称，“伊恩”在佛州登陆后降级为热带风暴。29日，“伊恩”给该州中部和东北部带来大雨。美国媒体的视频显示，当地大量房屋被淹，道路被切断，车辆及船只受损严重。在佛州中部和西南部，已有至少15人因“伊恩”丧生。当日，搜救工作在全州范围内展开。

根据美国电力跟踪网站“PowerOutage.US”的数据，29日晚，超过230万佛州客户断电。另外，该州部分地区的饮用水系统已完全崩溃。

美国总统拜登29日说，“伊恩”可能是佛州历史上最致命的飓风。佛州州长罗恩·德桑蒂斯29日在新闻发布会上说，“伊恩”给该州造成的破坏可能需要数年来恢复。同时，该州正经历数百年一见的洪水。

29日晚，“伊恩”已离开佛州并在大西洋上朝东北偏北方向移动，强度为1级飓风。美国国家飓风中心表示，预计“伊恩”30日将在美国东部的南卡罗来纳州再次登陆，并在南卡罗来纳州以及北卡罗来纳州引发危及生命的洪水、风暴潮和强风。