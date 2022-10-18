阿斯塔纳成为全球15个最具声誉优势的金融中心之一

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 -- 根据最新发布的世界金融中心指数（GFCI 32），哈萨克斯坦的金融中心在东欧和中亚地区排名靠前。

英国咨询公司Z/Yen Group Limited与中国发展研究院联合发布了第32期世界金融中心指数（GFCI 32）。这一全球金融中心排名于2007年首次发布，此后每六个月（3月和9月）更新一次。

GFCI 32是在1.1万多名受访者对全球金融中心的评估基础上，根据对151个因素的分析而编制的，这些因素分为五组。

分别是：商业环境（税收制度、法治、政治稳定、宏观经济形势等）；人力资本（熟练人员的可获得性、劳动力市场的灵活性、专业教育水平及其可获得性等）；基础设施(交通基础设施、电信、数字基础设施、基础设施发展的可持续性等)；金融行业的发展(资本可用性、市场流动性、经济潜力)；美誉度（城市形象、创新发展水平、文化多样性和文化潜力等）。

所有这些指标都来自于第三方组织的评估，包括世界银行、经济学人信息部、经合组织和联合国等。

在GFCI，32名研究人员分析了128个金融中心。其中119个进入GFCI的主要指数。另外九个中心（包括塔什干）尚未收到纳入GFCI核心指数所需的150项评估。在达到这个宝贵的数字之前，它们都属于«联络中心»的范畴。

纽约在世界金融中心排名中名列前茅。伦敦位居第二。第三位是新加坡，第四位是香港。巴黎重返前 10 名，取代了跌至第 16 位的东京，这可能是由于疫情后该国消费需求恢复相对缓慢。报告显示，疫情并未影响全球金融活动从北美和欧洲转向亚洲的趋势。全球前10大金融中心现在包括香港、上海、北京和深圳。

GFCI 32不仅从全球角度，还从区域角度分析了金融中心的竞争力。哈萨克斯坦的金融中心在东欧和中亚地区排名靠前。布拉格、华沙和阿斯塔纳现在是该地区的领导者。这些城市超过了莫斯科，而莫斯科和圣彼得堡一样，在排名中急剧 «下降»。

阿斯塔纳（本期排名中也被称为努尔苏丹）是全球15个最具声誉优势的金融中心之一。给金融中心的加权平均分数反映了该中心从全球金融专业人士那里获得的平均分数（根据时间调整——最近的评级具有更大的权重）。指数中的总排名是根据工具因素进行调整的得分。

如果一个中心的平均得分高于其 GFCI 评级，那么受访者对特定金融中心的看法比仅从量化指标推断的更为积极。较高的声誉优势可能是由于强有力的营销或对金融中心现有或新出现的优势的认识。

声誉优势也可能是弱点。具有较高声誉优势的中心必须通过提高核心竞争力来维持其成功的营销。雷克雅未克和青岛显然需要解决这个问题——它们的声誉优势是所有金融中心中最高的——分别为128分和116分。阿斯塔纳这一指数为63。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



