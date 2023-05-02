哈萨克斯坦能源部计划上调商品天然气最高批发价格15%

哈通社/阿斯塔纳/5月2日--哈萨克斯坦能源部计划发布一项部长令，批准国内市场商品天然气的最高批发价格。根据这项计划，商品天然气的最高批发价格将平均上涨15%。

目前，哈萨克斯坦的商品天然气平均零售价为22.06坚戈/立方米。如果商品天然气的最高批发价格上涨15%，那么不同地区的商品天然气零售价格将表现出不同的上涨趋势，预计平均涨幅约为2.7坚戈/立方米（不包括增值税），具体上涨范围在1.1到3.87坚戈/立方米之间。

商品天然气最高批发价格上涨的原因是商品天然气供应成本的上升。自2019年以来，商品天然气的产量从331亿立方米降至2022年的278亿立方米。同时，国内商品天然气消费量从2019年的150亿立方米上升到2022年的193亿立方米。

该部长令草案规定了2023年7月1日至2028年6月30日国内市场商品天然气的最高批发价格，并考虑到国内主要天然气供应地区的经济社会发展情况，对每个地区进行了年度细分。根据哈萨克斯坦共和国相关法律，在一个日历年内，批发价格增长上线不得超过15%。

【编译：阿遥】