时隔15年 好莱坞再次面临全行业编剧罢工

哈通社/阿斯塔纳/5月2日--据外媒综合报道，好莱坞编剧周一晚间投票决定在太平洋时间午夜过后举行罢工，这是自2007年罢工以来娱乐业首次出现此类罢工，再次威胁到已经从新冠疫情停工中恢复过来的节目制作。美国西部作家协会和美国东部作家协会一致投票批准罢工，并于周二下午开始进行罢工纠察。

美国西部作家协会表示：«这一决定是与奈飞（NFLX.US）、亚马逊（AMZN.US）、苹果（AAPL.US）、迪士尼（DIS.US）、华纳兄弟探索频道（WBD.US）、康卡斯特（CMCSA.US）旗下的NBC环球、派拉蒙环球（PARAA.US）旗下的派拉蒙+和索尼（SONY.US）在《美国影视制作者联合会》的保护下进行了六周的谈判后做出的。»

«这些公司的行为在工会劳动力中创造了一种零工经济，他们在这次谈判中不可动摇的立场背叛了进一步贬低写作职业的承诺。»协会补充道。

据 Guild 统计，现在一半的电视剧作家都在为最低工资工作。

人工智能是谈判桌上的另一个问题。 工会希望制片厂停止使用人工智，根据编剧以前的作品创作新剧本，后者也不希望被要求重写 AI 生成的脚本设计。