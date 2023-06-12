哈法战略伙伴关系15周年：两国交通运输领域合作不断加深

哈通社/阿斯塔纳/6月12日--据工基发展部新闻处消息，今年是哈萨克斯坦和法国建立战略伙伴关系15周年。双方之间的合作进展清晰地展示了他们共同发展伙伴关系的愿望。

哈萨克斯坦是法国在中亚地区的重要经济伙伴，而法国也是哈萨克斯坦经济的主要投资国之一。目前，两国在交通运输领域的合作正稳步推进，包括铁路、公路和民航运输。

在铁路运输领域的合作方面，2022年，两国的货物进出口运输量达到1500吨。截至2022年底，法国经由哈萨克斯坦的过境运输量达到4028.7吨，比2021年增长了3倍。运输的货物包括机器、机械设备、动物产品、黑色金属和有色金属、成品食品等。

目前，已有170多家法资企业在哈萨克斯坦开展业务，这些企业为哈萨克斯坦的经济多元化作出了重要贡献。

根据两国航空当局的谅解备忘录，指定的航空公司有权在两国之间进行定期航班，每周频率为3次。

两国还签署了战略伙伴关系路线图，计划在2030年前进一步深化经贸合作，进一步确认了两国加强伙伴关系的意愿。去年1月，两国庆祝建交30周年，今年5月举行的哈法两国政府间合作委员会第15次会议为两国的贸易关系注入了新动力。

【编译：阿遥】