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    19:55, 15 六月 2023 | GMT +6

    气旋风暴“比尔乔伊”逼近 印度巴基斯坦近15万人疏散

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    Фото: ЕРА
    哈通社/阿斯塔纳/6月15日 —— 据中新社消息，特强气旋风暴“比尔乔伊”即将登陆印度，影响印度和巴基斯坦，预计将对沿线地区造成严重破坏。目前，印度和巴基斯坦已疏散近15万人。

    据BBC报道，该气旋预计将于当地时间15日16时至20时登陆印度。《今日印度》报道称，此前印度气象部门发布了古吉拉特邦红色预警，强风和受大风影响的海浪可能造成严重破坏。

    “比尔乔伊”在孟加拉语中意为“灾难”。据美联社报道，“比尔乔伊”将是2021年以来印度西部和巴基斯坦迎来的最强气旋风暴。

    据半岛电视台报道，“比尔乔伊”将影响巴基斯坦最大城市和港口卡拉奇。目前，印度两大港口蒙德拉港和坎德拉港均已停止运作。

    印度古吉拉特邦目前暂停渔业和铁路交通，学校也宣布放假。古吉拉特邦官员表示，沿岸已撤离约6.7万人。巴基斯坦撤离了气旋风暴沿线约8万居民，并警告称风暴可能造成泥土、稻草建造的传统房屋解体。

    据美联社消息，登陆前的强风已造成印度人员伤亡，包括一名妇女因树木倒塌死亡、其丈夫受伤；四名男孩因大浪失踪，其中一人确认溺亡。


    标签:
    天气 国际 印度 巴基斯坦 黄金储备
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