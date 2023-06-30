法国参议院通过法案：15岁以下用户使用社交平台需获父母同意

哈通社/阿斯塔纳/6月30日--据中新社报道，在一项旨在打击网络欺凌和减少社交平台对未成年人有害影响的新法律中，法国的社交平台将被要求核实用户年龄， 15岁以下未成年人使用社交平台需要获得父母同意。

据法新社与《世界报》6月29日报道，法国参议院当天批准了一项新的法律，要求TikTok等社交平台核实用户的年龄，以保护未成年人在互联网上的安全。该法律是法国政府最近一系列举措的一部分，旨在减少儿童的电子屏幕使用时间，并保护他们免受网络欺凌和其他犯罪行为的影响。法国数字转型和电信部长让·诺埃尔·巴罗向议员们表示，这项“具有里程碑意义”的法律将尽快实施。

虽然参议院已经批准了该法律，但其确切生效日期仍不明朗，且没有确定具体的实施细则，欧盟委员会也尚未检查它是否符合欧盟法律。另一方面，社交平台将有1年的时间让新用户遵守新的法律要求，并有2年的时间来对现有用户适用上述法律要求。

报道称，议员们关注的问题包括色情、网络跟踪以及网络平台的成瘾性，这些问题对年轻人构成了特别的风险。法国目前法律的关注点主要集中在个人数据的收集上，未能对儿童使用社交平台产生的影响做进一步的预防工作。

在法国，相关社交平台理论上是不对13岁以下的人开放的。但根据法国国家信息自由委员会(CNIL)的数据，一些用户从8岁便开始注册相关网站，超过一半的10岁至14岁儿童使用多种社交平台。

牵头制定该法案的议员洛朗·马康利28日承认，该法案并不足以结束对未成年人上网安全的担忧。他进一步呼吁 “推进在线年龄验证技术，并大力投资家长、儿童和教师的数字教育”。

法国有议员最近还提出了另一项法案，反对父母在社交平台上滥用其子女的肖像权。今年早些时候，针对儿童过度暴露在电子屏幕前的预防性措施也被引入法国议会进行讨论。