上半年哈国植物油产量增长15%

哈通社/阿斯塔纳/7月26日 -- 今年1—5月，哈萨克斯坦精炼和未精炼植物油产量28.08万吨，同比增长15.5%。其中成品油产量同比下降14.7%，至6.08万吨，未精炼油产量相反，增加28%，至22万吨。

从区域来看，东哈州产量下降最多：精炼油2.66万吨、未精炼油7.37万吨。在原油生产方面，第二名和第三名是阿拜州和阿拉木图，成品油生产第二和第三则是阿拉木图和奇姆肯特。

从今年前5个月的数据看，精炼和未精炼菜籽油同比增长3.1倍，达4.14万吨。大豆油同比增长2.7倍，达1.32万吨；红花油2.3倍，达1500吨；未精炼葵花籽油同比增长21%，达15.89万吨。

与此同时，精炼葵花籽油同比下降27.4%，至4.79万吨，棉籽油同比下降8.5%，至5100吨，产量明显下降。

今年1—4月，哈国本地企业对植物油的需求（国内市场销售加出口）仅减少了79.2%，而去年同期为83%。

全年国内市场植物油销量为16.78万吨，同比增长25.3%。

对于葵花籽油，本地企业直接提供了83.4%的需求，与去年同期（83.5%）几乎持平。哈国出口葵花籽油9.29万吨，同比增长40.2%。国内市场销量下降3.8%至10.79万吨。

与此同时，今年7月6日，哈萨克斯坦国家油籽加工商协会（NAPMC）与中国甘肃省定西市安定区人民政府达成协议，根据协议，中国新会港国际物流公司每年将以5500万美元的价格向NAPMC旗下的加工企业采购植物油和高蛋白饲料（粕和饼）。

该协会称，NAPMC包括哈萨克斯坦39家油厂，加工哈国约90%的油籽。出口食用油等相关产品达90%以上。

截至2023年6月末，植物油价格全年基本保持不变，甚至小幅下降0.4%。葵花籽油价格比去年直接下跌了0.9%，而橄榄油却相反，价格一下子上涨了19.1%。

哈萨克斯坦20个地区中有9个地区植物油价格上涨。年度增幅最大的是阿斯塔纳（增长12.1%）、阿特劳（增长10.8%）和库斯塔奈州（增长6.8%）。乌勒套州的价格涨幅最小（每年0.7%），奇姆肯特的价格下降幅度最大（每年负9.5%）。

葵花籽油的年增长率最大的是阿斯塔纳（每年增长12.1%），最小的是克兹勒奥尔达州（每年增长0.6%）。该产品价格降幅最显著的是阿拉木图（降幅为9.6%）。

橄榄油价格涨幅最大的是曼格斯套州（全年上涨46.6%），乌勒套州涨幅最小（0.9%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】