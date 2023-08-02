日本汽油价格升至15年来新高

哈通社/东京/8月2日 —— 据共同社报道，日本经济产业省2日公布的7月31日普通汽油全国平均价格为每升176.70日元（约合人民币9元），较上周调查时高出1.90日元。

据报道，油价连续11周上涨，创2008年8月以来约15年新高。政府在分阶段缩小旨在抑制油价的补贴，这造成了影响。如果补贴按计划在9月底结束，预计家庭经济负担将进一步加重，呼吁延长补贴的声音或将高涨。

沙特阿拉伯等主要产油国追加减产导致原油行情坚挺也造成了影响。俄乌冲突爆发后，原油价格上涨的去年以来最高价是175.20日元，而此次超过了这一价格。进行调查的石油信息中心负责人称，受原油价格上涨影响，汽油价格«预计下周仍将上涨»。

有可比数据的1990年以来普通汽油最高价是2008年8月创下的185.10日元。当时除了中国的石油消费增加之外，投机资金大量涌进原油市场也导致了汽油价格高涨。

经产省说明称，补贴对7月31日的普通汽油价格起到了8.10日元的抑制效果。该补贴从6月起分阶段缩小，计划9月底结束。8月3日起的补贴金额为每升9.10日元。