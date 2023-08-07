文化和体育部：今年计划发行15部译制片

哈通社/阿斯塔纳/8月7日--哈萨克斯坦国外儿童动画片和家庭影片哈萨克语配音译制征选程序已经确定。

根据文化和体育部新闻处的消息，国内观众对哈萨克语电影的需求逐年增长。为满足这一需求，文化和体育部近年来每年都在增加哈萨克语译制片发行数量。今年，他们计划译制15部外国电影。

据了解，Меломан公司在过去5年已为迪士尼和索尼影业的17部电影进行了哈萨克语配音。其中，《阿凡达》、《黑豹：瓦坎达万岁》和《阿凡达·水之道》等大片的哈萨克文版已经实现全球同步发行。

根据2019年1月3日颁布的《电影法》，在哈萨克斯坦境内的电影院和其他相关场所，除了有限上映的电影外，所有未使用哈萨克语发行放映的影片都必须配备哈萨克文字幕，并提供场外翻译。哈萨克斯坦非营利性“国家电影制作支持中心”是唯一一家官方认定的有权资助儿童动画片和家庭影片哈萨克语配音译制的运营商。

文化体育部于2023年3月10日颁布了《关于批准儿童动画片和家庭影片哈萨克文配音版征选规则的决定》，其中规定了国外引进的儿童动画片和家庭影片的哈萨克文配音译制征选程序。

【编译：阿遥】