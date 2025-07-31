15个西方国家联合声明支持承认巴勒斯坦为国家

声明强烈谴责2023年10月7日哈马斯对以色列的袭击，要求哈马斯立即无条件释放人质及遇难者遗体，并确保人道主义援助畅通无阻地送达加沙。

声明重申了对“两国方案”的坚定承诺，即支持以色列与巴勒斯坦作为两个独立民主国家，在安全且国际公认的边界内和平共存。

此次声明由15国外长在2025年9月联合国大会第80届会议及国家元首和政府首脑会议前夕发布。

声明指出：“我们，安道尔、澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、卢森堡、马耳他、新西兰、挪威、葡萄牙、圣马力诺、斯洛文尼亚和西班牙的外交部长，宣布我们已承认、表达或倾向于承认巴勒斯坦为国家，并呼吁尚未采取此行动的国家加入这一倡议。”

外交官们同时呼吁尚未与以色列建立正常外交关系的国家采取这一步骤，并鼓励各国参与推动以色列融入区域合作的对话。

英国、法国和哈萨克斯坦的立场

此前，英国表示若以色列不履行相关条件，将在9月承认巴勒斯坦为国家。法国总统埃马纽埃尔·马克龙也宣布，法国将在9月联合国大会期间正式承认巴勒斯坦国。

哈萨克斯坦支持基于联合国“两国方案”决议，在1967年边界基础上建立巴勒斯坦国，视其为解决加沙冲突的唯一途径。外交部官方发言人强调，哈萨克斯坦始终坚持这一立场。

巴勒斯坦国家地位背景

根据联合国决议，巴勒斯坦土地原应分别建立犹太人和阿拉伯人国家。然而，1948年仅以色列正式建国。巴勒斯坦部分领土先后由埃及和约旦控制，后被以色列占领。随后，巴勒斯坦自治政府成立，致力于推动巴勒斯坦国家地位的国际承认。目前，近150个联合国会员国已承认巴勒斯坦为国家。如今，巴勒斯坦领土部分由以色列控制，部分由哈马斯组织掌控。

【编译：木合塔尔·木拉提】