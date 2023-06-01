加拿大温尼伯发生高处坠落事故 16名儿童和1名成人受伤

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 —— 据环球网消息，加拿大马尼托巴省首府温尼伯当地时间5月31日发生一起高处坠落事故，导致16名儿童和1名成年人被送往医院，其中3名儿童情况不稳定。

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 —— 据环球网消息，加拿大马尼托巴省首府温尼伯当地时间5月31日发生一起高处坠落事故，导致16名儿童和1名成年人被送往医院，其中3名儿童情况不稳定。

据报道，这些儿童的年龄从10岁到11岁不等，在参加学校组织的郊游活动时，从5米多的高处坠落。

有目击者称，多辆救护车和消防车到达现场。当地消防急救服务助理负责人表示，当天上午9时55分接到报警电话，得知惠蒂尔公园有人员从高处坠落。

Winnipeg students, teacher injured in incident during school trip 11 hours agoNews PlayMute 0:05 1:54 Turn Captions OnToggle fullscreen Share Link Facebook Twitter Email Embed