年初至今哈萨克斯坦统一综合支付系统共入账16.35亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月31日—年初至今，哈萨克斯坦共有24.21万人根据统一综合支付制度缴纳了16.35亿坚戈。

其中9.8亿坚戈来自首都、直辖市以及各州首府居民，6.55亿坚戈来自其他居住区居民。

此外，2020年，全国共有360万人根据统一综合支付制度缴纳了480万坚戈，其中210万坚戈来自首都、直辖市以及各州首府居民，270万坚戈来自其他居住区居民。

哈萨克斯坦自2019年1月1日开始实施统一综合支付制度，该制度进一步简化了自雇人士在内的非正规就业人员在税务机关的登记手续。

统一综合支付制度将社会工作人员必须缴纳的4类费用合并为一次性支付，主要包含个人所得税（占比10%）、社保费用（占比20%）、养老基金（占比30%）和强制医疗保险（占比40%）。

值得一提的是，该制度不仅为非正规就业人员提供了社会保障，同时通过国家措施扩大了就业机会。

其中包括根据2020-2021年就业路线图，通过就业中心实现就业，同时还能够根据2017-2021年«劳动»国家计划获取优惠小额信贷。

【编译：达娜】