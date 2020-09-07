在就业保障路线图框架下新增16.5万个工作岗位

哈通社/努尔苏丹/9月7日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，在2020-2021年就业保障路线图框架下，启动了6400个项目，创造了16.5万个就业岗位。

在就业保障路线图框架下，地方执行机构选择了6762个项目进行实施。

就业保障路线图基础设施项目将在以下四个主要领域中实施：

-公共文化设施基本、复杂维修和重建（2729个项目）；

-对住房设施进行基本、复杂维修和重建（1088个项目）；

-工程和交通运输基础设施的基础、中等和复杂维修，以及重建（1926个项目）；

-对居民点进行美化（1019个项目）。

实施就业保障路线图项目的基本前提条件是确保至少使用90%的国内生产商商品和服务。另外，应聘新增工作岗位人员中，至少有一半的雇员将通过就业中心雇用。承包商需采取严格的防疫卫生规则，保障工作人员的健康和安全。

截至9月7日，在全国各地区已开始开展的工作项目有6400个，新增了16.5万多个工作岗位，其中9.93万个工作岗位是通过就业中心雇用的。

计划在就业保障路线图框架内共创造25.5万个工作岗位。与此同时，就业保障路线图项目将在未来创造10万多个稳定工作岗位。

此外，还设立了一个部门间就业委员会，以协调中央和地方执行机构以及负责实施就业保障路线图项目。在部门间就业委员会会议的框架内，提出了一些提案，以确定在国家和地区预算计划内的资金限额，并审议和批准了就业保障路线图框架内的基础设施项目清单。

【编译：阿拉依】



