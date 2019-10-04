二季度哈萨克斯坦居民平均月收入为16.95万坚戈

哈通社/努尔-苏丹/10月4日 -- 根据Finprom.kz网站消息，阿拉木图州有劳动能力的成年人收入要高于其他州。

消息称，哈萨克斯坦成年人总人口达1210万，其中162人拥有的财富占我国总财富的一半以上。

具体来讲，我国96.6%（1170万人）的成年人年收入不足1万美元，2.7%（326322人）的成年人年收入约1万-10万美元之间，0.3%（42301人）的成年人年收入约10万-100万美元之间，而0.05%（5838人）的成年人年收入约100万-5000万美元之间。

此外，坐拥哈萨克斯坦总财富55%的162人当中，有112人（占总成年人人口的0.001%）年收入达50000万-8000万美元之间、45人年收入约8000万-8亿之间、5人年收入约2亿-3亿美元之间。

今年第二季度，哈萨克斯坦居民平均月收入为16.95万坚戈，同比增长10.3％（去年为15.37万坚戈）。根据各州情况来看，阿拉木图居民的收入最高，达23.49万坚戈（一年前为21.88万坚戈）； 其次为首都居民-- 22.67万坚戈（一年前为21.35万坚戈）、卡拉干达州居民--19.97万坚戈（一年前为18.26万坚戈），同比增长9.4%、曼格斯套州居民--19.84万坚戈，以及东哈州居民—19.17万坚戈。

此外，国内8州居民收入水平低于全国平均水平，其中包括突厥斯坦州—10.04万坚戈、江布尔州—12.81万坚戈，以及克孜勒奥尔达州—13.77万坚戈。

【编译：阿依波塔】