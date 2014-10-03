美俄所持核弹头数量基本持平 均回升至1600枚以上

哈通社阿斯塔纳10月3日电，据中新社报道，美国国务院公布的最新数据显示，截至今年9月1日，美国与俄罗斯各自拥有的核弹头数量基本持平，分别为1642枚和1643枚。两国所持核弹头数量较6个月前均有所回升。

美国务院公布的数据显示，截至今年9月1日，美国拥有1642枚核弹头，其中包括部署的陆基洲际弹道导弹弹头、潜射弹道导弹弹头和重型轰炸机核弹头，总量比半年前增加57枚。俄罗斯的核弹头数量增加了131枚，达到1643枚。 两国在已部署的核武器运载工具数量上也有所增加。数据显示，美国部署了794件陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹及重型轰炸机，俄罗斯部署的运载工具达到528件。而在核武器运载工具总量上，美国从3月份的952件削减到912件，俄罗斯在905件的基础上增加6件。 2010年4月，美国总统奥巴马与时任俄罗斯总统梅德韦杰夫在捷克首都布拉格签署新版削减进攻性战略武器条约。根据这一条约，双方需全面交换核武器数量，并允许对方公开非机密数据。条约规定，两国必须按步骤把自身拥有的核弹头数量削减至1550枚，部署的陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹及重型轰炸机数量削减至700件，部署和未部署的运载工具总量减至800件。

由于"冷战"等原因，美国和苏联曾在上世纪展开军备竞赛，两国均拥有大量包括核弹头在内的进攻性战略武器。1991年7月，美苏签署第一阶段削减进攻性战略武器条约。1993年1月，美国和俄罗斯签署了第二阶段削减进攻性战略武器条约。