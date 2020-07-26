全球新冠患者人数超过1600万

哈通社/努尔苏丹/7月26日 – 全球感染2019冠状病毒的人数已经超过了1600万人。

据美国约翰·霍普金斯大学统计显示，截至7月26日，全球已确诊的COVID-19患者数量达到了1604.6万人。其中，已有990万人康复，64.4万人病逝。

美国仍然是全球疫情最严重的国家，该股确诊患者人数为4178021人。

第二位是巴西，患者人数达到了2394513人。

感染人数达1385630人的印度位居第三位。

俄罗斯感染人数达到了805332人，居全球第四，同时也是独联体中疫情最为严重的国家。

全球疫情最严重的前十个国家还包括南非（434,200例），墨西哥（385,036例），秘鲁（375,961例），智利（343,592例），英国（300,270例）和伊朗（288,839例）。

全球因冠状病毒导致的病逝人数为644528人，其中146460例来自美国。巴西有86449人因该病死亡。英国和墨西哥分别有45823人和42645人病逝。

意大利、法国、印度、西班牙、秘鲁、伊朗等也在死亡人数超过一万的国家之列。

【编译：木合塔尔·木拉提】