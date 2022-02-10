哈国去年查处坚戈假钞近160万坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月10日 – 2021年哈萨克斯坦央行和二级银行共核实519起涉及制造坚戈假币的案例。

这519起案例中，513起为纸币，6起为硬币，涉案假币的总金额为1 577 400坚戈。

这一数据较2020年下降了37%。当年的案例总数为823起。

据央行纸币和银币检验处处长阿斯卡特·穆卡玛迪耶夫介绍，2021年被发现最多的坚戈假币面值为2000坚戈，共340枚，占被发现假币总量的65%。其次是5000坚戈（94枚，占15%）和10000坚戈（36枚，7%）。

68%的坚戈假币（355枚）是在阿拉木图市被发现的，其次是努尔苏丹市（54枚）和东哈州（26枚）。

央行指出，这些坚戈假币虽然在制作中模仿了真钞的一些特征，但由于坚戈纸钞的防伪设计，公众只需仔细观察，即可在无需使用验钞机的前提下识别钞票的真伪。例如，坚戈真钞的触感十分独特，且钞票纸张的声音也与众不同，这两个特征假钞很难模仿。此外，坚戈真钞在钞票的一角，为视觉障碍人士提供了辅助识别钞票面值的触感防伪设计，假钞则没有这一功能。

坚戈纸钞还有在光照下可以明显观察到的实心磁性防伪线和断续螺纹防伪标识。通过这些标记，公众可以在不适用验钞机的情况下，轻松识别钞票真伪。

值得一提的是，哈萨克斯坦坚戈由于先进的防伪设计，一直被视为最难伪造的几种钞票之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】