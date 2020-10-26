周一共有164名国际旅客因无PCR检测证明被隔离

哈通社/努尔苏丹/10月26日--10月26日凌晨，有10班国际航班自土耳其、阿联酋、埃及和白俄罗斯飞抵哈萨克斯坦，共有1274名乘客，其中，1110名乘客（87%）持有PCR检测阴性证明，164名乘客没有PCR检测证明。

其中：

1）飞抵努尔苏丹市机场的有5班国际航班，共有462名乘客，其中416人持有PCR检测阴性证明，46人没有证明；

2）飞抵阿拉木图市机场的有4班国际航班，共有747名乘客，其中636人持有PCR检测阴性证明，111人没有证明；

3）飞抵阿克套市机场的有1班国际航班，共有65名乘客，其中58人持有PCR检测阴性证明，7人没有证明。

据悉，飞抵哈萨克斯坦的164名没有PCR检测证明的乘客将被送往努尔苏丹市、阿拉木图市和阿克套市的指定隔离中心接受PCR检测。若PCR检测结果呈阴性，这些旅客将可离开隔离设施回家。若PCR检测结果呈阳性，则旅客将会被送往新冠专科医院接受治疗。

根据早前报道，国家首席卫生医师叶尔兰·基亚索夫发布的加强版入境防疫措施将从2020年10月27日起生效。根据加强版入境防疫措施，搭乘国际航班抵达哈萨克斯坦的所有旅客都必须提供72小时之内的冠状病毒PCR检测阴性证明。5岁以下儿童在其陪同人持有检测证明的情况下无需出示该证明。

【编译：阿拉依】



