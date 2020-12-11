昨日共有1668人乘坐国际航班入境哈国

哈通社/努尔苏丹/12月11日 – 一名持过期PCR检测证明的乌兹别克斯坦乘客10日在努尔苏丹国际机场被拒绝入境。

据哈卫生部卫生和流行病监督委员会消息，2020年12月11日，共有来自德国、马尔代夫、埃及、阿联酋、土耳其、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦的21架国际航班入境哈萨克斯坦。

总计有1668名旅客搭乘上述航班入境哈国，其中1530人携带有有效的PCR阴性检测报告，138人未携带报告，均为哈萨克斯坦公民。

其中：

努尔苏丹国际机场降落10个航班，共886名乘客，808人持有检测报告，78人无报告；

阿拉木图国际机场降落6个航班，共600名乘客，554人持有检测报告，46人无；

卡拉干达机场降落2个航班，共5名乘客均持有检测报告；

奇姆肯特市国际机场降落1个航班，135名乘客，123人持有报告，12人无；

乌拉尔机场降落1个航班，共38名乘客，36人持有报告，1人无；

彼得罗巴甫尔机场降落1个航班，共4名乘客均有报告。

未携带报告的乘客根据降落机场所在地接受隔离和检测，所有人的检测结果均为阴性。此前一天，即12月9日抵境的115名未携带检测报告的乘客检测结果也显示为阴性。

此外，一名自塔什干飞来努尔苏丹的乌兹别克斯坦公民因携带的COVID-19检测报告超过有效期限，被拒绝入境。