中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:10, 11 12月 2020 | GMT +6

    昨日共有1668人乘坐国际航班入境哈国

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/12月11日 – 一名持过期PCR检测证明的乌兹别克斯坦乘客10日在努尔苏丹国际机场被拒绝入境。

    据哈卫生部卫生和流行病监督委员会消息，2020年12月11日，共有来自德国、马尔代夫、埃及、阿联酋、土耳其、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦的21架国际航班入境哈萨克斯坦。

    总计有1668名旅客搭乘上述航班入境哈国，其中1530人携带有有效的PCR阴性检测报告，138人未携带报告，均为哈萨克斯坦公民。

    其中：

    努尔苏丹国际机场降落10个航班，共886名乘客，808人持有检测报告，78人无报告；

    阿拉木图国际机场降落6个航班，共600名乘客，554人持有检测报告，46人无；

    卡拉干达机场降落2个航班，共5名乘客均持有检测报告；

    奇姆肯特市国际机场降落1个航班，135名乘客，123人持有报告，12人无；

    乌拉尔机场降落1个航班，共38名乘客，36人持有报告，1人无；

    彼得罗巴甫尔机场降落1个航班，共4名乘客均有报告。

    未携带报告的乘客根据降落机场所在地接受隔离和检测，所有人的检测结果均为阴性。此前一天，即12月9日抵境的115名未携带检测报告的乘客检测结果也显示为阴性。

    此外，一名自塔什干飞来努尔苏丹的乌兹别克斯坦公民因携带的COVID-19检测报告超过有效期限，被拒绝入境。

    标签:
    社会 黄金储备 交通运输 交通
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!