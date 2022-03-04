新冠疫情：全球日增确诊超168万例 累计逾4.4亿例

哈通社/努尔苏丹/3月4日 —— 据海外网消息，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年3月4日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例441725863例，累计死亡病例5999284例。全球单日新增确诊病例1683469例，新增死亡病例9084例。

数据显示， 德国 、韩国、俄罗斯、日本、美国是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、巴西、墨西哥、德国是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国新增超6.9万例确诊病例 累计确诊逾8080万例

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年3月4日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例80800921例，累计死亡病例980677例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例69808例，新增死亡病例2414例。

韩国新增超19万例确诊病例 韩国国务总理金富谦新冠检测呈阳性

据韩媒综合报道，韩国中央防疫对策本部表示，截至3月3日0时，韩国较前一天0时新增新冠确诊病例198803例，累计确诊3691488例。当天新增128例死亡病例，再创新高。报道称，随着奥密克戎毒株在韩国迅速扩散，近期韩国新冠确诊病例居高不下。

据韩国国务总理秘书室3日消息，国务总理金富谦当天新冠病毒检测结果呈阳性。自当天起至9日，他将在总理公馆接受居家治疗。消息说，金富谦在3日早间进行的新冠病毒快速抗原检测中结果呈阳性，随后接受了聚合酶链式反应（PCR）检测，下午得到确诊通报。

德国新增超21万例确诊病例 累计确诊逾1526万例

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新统计数据，截至当地时间3月3日0时，德国累计新冠肺炎确诊病例15264297例，较前一日新增210673例；累计死亡123505例，较前一日新增267例。全国7天内每10万人发病率下降为1174.1。

法国新增超6万例确诊病例 累计确诊逾2290万例

当地时间3月3日，根据法国公共卫生署的统计，法国新增新冠肺炎确诊病例60225例，累计确诊22900531例；新增死亡病例167例，累计死亡138942例。目前法国共有新冠住院治疗患者23174人，其中重症患者2231人。

俄罗斯新增超9.3万例确诊病例 累计确诊逾1668万例

俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部3月3日数据显示，过去24小时，俄新增新冠病毒感染病例93026例，累计感染病例达16685850例，新增死亡病例781例，累计死亡病例数为354011例。