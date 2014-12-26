被指侮辱土耳其总统的16岁少年获释

哈通社阿斯塔纳12月26日电，据BBC报道，因为被指控侮辱土耳其总统埃尔多安而在周三被捕的一名土耳其青少年已经获释。

土耳其法庭释放这名16岁的青少年，但他仍然必须受审，如果被判有罪可能面临4年徒刑。 法庭没有公布这名青少年的姓名，而是以他的姓名字首字母MEA来称呼他。 这名少年在土耳其中部城市科尼亚一个反政府活动上发言批评执政的正义与发展党。 这名少年在离开科尼亚的法庭时表示，"我们不会走回头路，我们会继续向前进。" "窃贼" 他在演说中批评土耳其总统是"占据非法宫殿的窃贼"，他所谓的非法宫殿就是埃尔多安今年10月揭幕的，具备1,150个房间的超级豪华总统宫殿。 他在法庭上承认，他的确说了这句话，但是他无意侮辱任何人。 他还否认自己与任何政治运动有联系。 在他获释之前，数十名律师代表签署请愿书，他的父母也前往法院探视。 言论自由 这名少年是在学校里被带走问话的。 反对派谴责当局逮捕这名少年，但是土耳其总理达武特奥卢为此辩护，并说必须尊重总统。 达武特奥卢说，"不论是谁，都必须尊重总统。" 土耳其刑法规定，侮辱总统构成犯罪。 土耳其权力团体越来越担忧当局打压牵制人民的言论自由。 腐败指控 担任土耳其总理长达11年的埃尔多安，今年8月被选为总统。 最近几年他深陷多起腐败指控丑闻之中。 但是他坚持说那些指控毫无根据，是"试图赶他下台的黑暗计谋"。