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    17:49, 15 9月 2015 | GMT +6

    卡拉干达骑行爱好者历时16天抵达莫斯科（图、视频）

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    哈通社卡拉干达9月15日电 记者从卡拉干达州体育局消息，为庆祝宪法20周年，卡拉干达小伙儿安德烈•库兹明8月29日从卡拉干达市出发，历经16天、3000多公里，于9月14日抵达俄罗斯首都莫斯科，顺利完成跨国骑行之旅。

    据悉，安德烈已开始筹划下一段骑行计划，并表示难度将会加大。（编译：塔布斯）

    标签:
    卡拉干达 社会 俄罗斯 黄金储备
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