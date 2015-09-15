卡拉干达骑行爱好者历时16天抵达莫斯科（图、视频）

哈通社卡拉干达9月15日电 记者从卡拉干达州体育局消息，为庆祝宪法20周年，卡拉干达小伙儿安德烈•库兹明8月29日从卡拉干达市出发，历经16天、3000多公里，于9月14日抵达俄罗斯首都莫斯科，顺利完成跨国骑行之旅。

据悉，安德烈已开始筹划下一段骑行计划，并表示难度将会加大。（编译：塔布斯）