查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
17:49, 15 9月 2015 | GMT +6
卡拉干达骑行爱好者历时16天抵达莫斯科（图、视频）
None
哈通社卡拉干达9月15日电 记者从卡拉干达州体育局消息，为庆祝宪法20周年，卡拉干达小伙儿安德烈•库兹明8月29日从卡拉干达市出发，历经16天、3000多公里，于9月14日抵达俄罗斯首都莫斯科，顺利完成跨国骑行之旅。
据悉，安德烈已开始筹划下一段骑行计划，并表示难度将会加大。（编译：塔布斯）
标签:
卡拉干达
社会
俄罗斯
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!