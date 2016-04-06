哈萨克斯坦在“清真旅游业”排名中位列全球第16位

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据新加坡CrescentRating研究中心调查数据显示，在"清真旅游业"发展程度中，哈萨克斯坦2016年位居全球第16位。

调查显示，对于世界各地的穆斯林游客而言，哈萨克斯坦旅游业的吸引程度，落后于伊朗而高于埃及。在独联体国家中，另一个受穆斯林游客欢迎的国家是阿塞拜疆，其排名位列第23位。

据悉，该"清真旅游业"排名中共有130个国家。其中排名第一的国家是马来西亚，阿联酋位列第二，土耳其位列第三。



位列排行榜前十位的国家还包括印度尼西亚、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼、新加坡、摩洛哥和约旦。



据悉，在该排制定过程中，CrescentRating研究中心对旅游目的地国家的旅游业整体服务水平、餐饮条件、安全程度以及清真食品供应水平等均进行了细致的调查对比。此外，今年的评比中，签证发放的便利程度也成为了一项重要的指标。

所谓"清真旅游业"（Halal Tourism）指旅游目的地国对虔诚的穆斯林游客提供符合伊斯兰价值观的相关服务，如旅馆对穆斯林旅客不供酒品及猪肉，男、女分池游泳，旅馆员工穿着需符合伊斯兰惯例(customs)，电视亦不播放不符伊斯兰价值观的频道节目等。（编译：塔尔）