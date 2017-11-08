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12:55, 08 11月 2017 | GMT +6
我国柔道青年队获得国际大奖赛16枚奖牌
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哈通社/阿斯塔纳/11月8日 -- 据柔道联合会消息，哈萨克斯坦柔道青年队运动员日前在捷克赫拉德克市举行的国际大奖赛中获得16枚奖牌。
为期两天的比赛中，哈萨克斯坦选手获得4金4银8铜，位居奖牌榜榜首。匈牙利和德国柔道队分获第二第三名。
【编译：小穆】
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