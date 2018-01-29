韩总统府：16国领导人将出席冬奥会开幕式

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 —— 据韩联社报道，韩国总统府青瓦台国家安保室第二次长南官杓29日在记者会上表示，平昌冬奥会之际将有21国26名领导人访韩，其中16国领导人将出席冬奥会开幕式。

据他介绍，平昌冬奥会开幕当天的2月9日，韩国总统文在寅将为外宾举办欢迎招待会，还将与14国领导人分别举行会谈。

出席开幕式的外国领导人有美国副总统迈克·彭斯、日本首相安倍晋三、中共中央政治局常委韩正、德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔、斯洛文尼亚总统博鲁特·帕霍尔、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、挪威首相索尔贝格、荷兰首相马克·吕特、瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫夫妇、芬兰总理尤哈·西皮莱、加拿大总督朱莉·帕耶特、瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞、波兰总统安杰伊·杜达、斯洛伐克总统安德烈·基斯卡。

另外，列支敦士登公国首相阿德里安·哈斯勒、立陶宛总统达利娅·格里包斯凯特、爱沙尼亚总统克尔斯季·卡柳莱德、拉脱维亚总统莱蒙德斯·韦约尼斯、卢森堡大公亨利、丹麦王储弗雷德里克、摩纳哥大公阿尔贝二世也将访韩。

中共中央政治局常委韩正以中国国家主席习近平特别代表的身份访韩，德国总统、斯洛文尼亚总统、联合国秘书长对韩国进行正式访问。南官杓表示，希望俄罗斯能与国际奥委会妥善解决问题，并派高级代表访韩。

他还表示，相信平昌冬奥会不仅是一个体育盛事，也有望成为文在寅政府成立后首次在韩国搭建的多边外交舞台。



据悉，第23届冬季奥林匹克运动会将于2018年2月9-25日在韩国平昌举行。共有92国的2943名选手参加本届冬奥会比赛，这也是历届冬奥会最大规模。

【编辑：小穆】