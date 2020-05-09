我国冠病患者治疗周期约为16天

哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 哈萨克斯坦卫生部国家公共卫生中心主任达米尔·科普扎萨尔诺夫8日接受记者采访，就近期我国新冠肺炎（COVID-19）疫情防控的情况进行了评论。

治愈患者数量将超过确诊数量

据科普扎萨尔诺夫介绍，目前我国确诊患者的治疗周期平均为16~17天。至8日已有超过1500多人治愈出院，占累计确诊总数的三分之一左右。

他表示，根据中心的预计，不久后治愈者的数量就会逐步超过新增病患的数量。

目前哈萨克斯坦确诊病患的增速正在明显放缓，平均增幅为3~4%。

关于可能来袭的"第二波疫情"

国家公共卫生中心主任科普扎萨尔诺夫指出，新型冠状病毒具有较强的突变可能。他表示，中心预计，在今年秋季，随着气温的降低，伴随着流感季节以及病毒性支气管疾病高发期的到来，新冠肺炎疫情有可能会出现"第二波"。

«因此不能放松警惕，全面都要意识到病毒依然存在。不仅在我国，其他国家也是如此。»他说。

关于边境的开放问题

达米尔·科普扎萨尔诺夫表示，与航空线路以及铁路线路的重新开通有关的决定，将在经过系统的调研之后才会做出。

"这取决于对流行病学情况、增长率、流行程度等因素的分析……最重要的是，不能仓促的做出取消限制性措施的决定。"他说。

科普扎萨尔诺夫强调，这个问题必须经过慎重的考虑。

【编译：木合塔尔·木拉提】