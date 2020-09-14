菅义伟当选自民党总裁 新内阁16日成立

哈通社/东京/9月14日 —— 据共同社报道，日本自民党14日在东京的酒店召开代替党大会的两院议员总会，官房长官菅义伟（71岁）当选第26任总裁。

据报道，隶属于自民党的394名国会议员和47个都道府县支部联合会各3名代表进行了投票。

计票结果显示，投票总数为534票。候选人的得票数分别为：菅义伟377票、政务调查会长岸田文雄（63岁）89票、前干事长石破茂（63岁）68票。

据了解，在16日召集的临时国会上，菅义伟将被指定为接替现任首相安倍晋三（65岁）的第99任首相，并将成立新内阁。这是首相7年零8个月来首次易人。

据悉，菅义伟15日将选任干事长等党内四大要职。他将出席与公明党党首山口那津男的党首会谈，签署建立联合政府的协议文件。16日下午，菅义伟将在众参两院全体会议的首相指名选举中接受自民党和公明党的投票，并被指定为首相。之后计划立即着手组建内阁，并在皇宫举行的首相任命仪式和阁僚认证仪式后成立新内阁。

菅义伟的党总裁任期到安倍剩余任期届满的明年9月为止。众议员任期也临近，将于明年10月结束，菅义伟在任期间下决心解散众院举行大选的时机将成为今后的焦点。

总裁选举中，菅义伟正面提出继承因身体状况不佳而宣布辞职的安倍的路线，强调重视新型冠状病毒疫情对策和继续推行安倍经济学。石破提出“认同和共鸣”，主张挽回政治信赖。岸田强调将致力于贫富差距问题，但均未能当选。