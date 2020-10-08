联合报告：全球每16秒就有一名婴儿死产

哈通社/日内瓦/10月8日 —— 据联合国新闻处消息，联合国儿童基金会、世界卫生组织、世界银行和联合国人口司8日就死产问题发布的首份联合报告显示，全球每年大约有200万婴儿死产，相当于每16秒就有一起。

这份题为 《被忽视的悲剧：全球死胎的负担》 的报告指出，84％的死产事件发生在低收入和中低收入国家。 2019年，四分之三的死产事件发生在撒哈拉以南非洲或南亚国家。根据这份报告，死产是指在怀孕28周或更长时间后无生命迹象的婴儿。

联合国儿童基金会执行主任福尔表示：“孩子在出生时或怀孕期间丧生对整个家庭来说是一场灾难性的悲剧，家庭常常默默地忍受，但这一悲剧却频频发生。”

报告警告说，新冠大流行可能使全球死产情况恶化。大流行使卫生服务减少了一半，在未来12个月内，这可能导致117个低收入和中等收入国家新增近20万起死产，相当于增长11.1％。根据约翰·霍普金斯大学彭博公共卫生学院的研究人员为该报告所做的建模，在未来13个月内，有13个国家的死产数量可能增加20％或更多。

大多数死产是由于怀孕和分娩期间的护理质量差所致。报告称，缺乏对产前和产中服务以及加强护理和助产士队伍的投资是主要的挑战。

报告指出，超过40％的死产发生在分娩期间，可以通过提供专业和及时的产科护理来加以避免。在撒哈拉以南非洲以及中亚和南亚国家，大约有一半的死产发生在分娩期间，而在欧洲、北美、澳大利亚和新西兰，这一数字是6％。

报告指出，即便在新冠大流行严重影响卫生服务之前，中低收入国家的妇女鲜少得到及时、高质量的死产预防护理服务。在报告所分析的117个国家中，有一半的国家的8项重要的孕产妇健康干预措施覆盖率不足2％，或最多仅为50％，这些措施包括剖腹产、疟疾预防、妊娠高血压管理和梅毒检测和治疗。

报告指出，尽管预防或治疗儿童死亡的保健服务有所进步，但降低死产率的进展仍然缓慢。从2000年到2019年，死产率每年仅减少2.3％。相比之下，新生儿死亡率降低了2.9％，1-59个月大的儿童死亡率降低了4.3％。但是，报告指出，如果有可靠的政策、方案和投资，减少死产的工作就有可能取得进展。

世卫组织总干事谭德塞表示：“死产的悲剧表明，加强和维持基本的卫生服务，以及增加对护士和助产士的投资至关重要。”

报告指出，死产不仅是贫穷国家面临的挑战。 2019年，39个高收入国家的死产数量高于新生儿死亡人数，15个国家的死产数量高于婴儿死亡人数。在高收入国家，母亲的受教育程度是导致不平等的最大的驱动因素之一。

报告还指出，无论在低收入还是高收入国家，农村地区的死产率均高于城市地区。社会经济地位也与死产的增加有关。例如，在尼泊尔，少数种姓妇女的死产率比上层阶级种姓的妇女高出40％至60％。高收入国家的少数民族妇女可能尤其缺乏足够优质的医疗服务。