国际金融公司在哈萨克斯坦的项目融资总额已超过16亿美元

哈通社/努尔苏丹/1月21日--参议院（议会上院）通过了«关于批准国际金融公司在哈萨克斯坦设立和运营办事处的协定»的法律草案。

该法案是由新任国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫提出的。该协议于2020年1月28日在努尔苏丹签署。

国家经济部长在参议院全体会议上说：“该协议确立了国际金融公司办事处活动的主要规定以及雇员的特权和豁免。国际金融公司成立于1956年，它是最大的国际开发机构，主要活动旨在促进私营部门的发展。国际金融公司是世界银行集团的成员。它具有联合国专门机构的地位。”

据部长介绍，国际金融公司在104个国家设有办事处。与此同时，区域办事处仅分布在全球13个城市，其中包括阿拉木图市。

“国际金融公司与其办事处所在的所有国家就办事处的活动达成了类似的协议。自1994年以来，国际金融公司一直在哈萨克斯坦运营。自此期间以来，项目的融资总额超过16亿美元，占中亚国家总投资的70％。这份协议将有助于国际金融公司哈萨克斯坦办事处的稳定工作，并吸引新的投资。”部长补充道。

部长指出，批准协议不会带来负面的社会经济和法律后果。

【编译：阿拉依】