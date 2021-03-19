哈-塔政府间经济合作委员会第16届会议在杜尚别召开

哈通社/杜尚别/3月19日--哈萨克斯坦-塔吉克斯坦政府间经济合作委员会第十六届会议在杜尚别召开。

哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔率领哈萨克斯坦代表团前往塔吉克斯坦出席会议。

同时，两国各部、国有公司和双方有关组织代表参加了会议。

会议框架下，罗曼·斯卡利尔会见塔吉克斯坦政府总理科基尔•拉苏尔佐达，讨论了经贸、工业和建筑领域的合作 问题。

罗曼·斯卡利尔和哈-塔政府间经济合作委员会联合主席、塔吉克斯坦政府第一副总理达夫拉塔利·赛义德讨论了两国在农业、粮食安全、能源和水资源、运输和航空领域的合作问题。

同时，还讨论了委员会于2019年4月在努尔苏丹召开的第十五届会议决定的执行情况。

会议期间， 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫和生态、地质和自然资源部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫就哈萨克斯坦-塔吉克斯坦合作的主要领域发表了讲话。

与会者指出，为进一步加强双边合作和执行互利的联合项目而进行的共同努力的有效性。

根据会议结果，双方签署了关于已达成的协议执行议定书。

【编译：阿依波塔】