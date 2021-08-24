第16届夏季残奥会正式开幕

哈通社/东京/8月24日 — 据共同社报道，第16届夏季残奥会24日在日本东京的国立竞技场举行了开幕式。

消息称，因新冠影响延期一年且当前仍处于危机性疫情之下，东京、千叶、埼玉、静冈的所有残奥会场馆都将原则上采取无观众的«空场»方式。来自161个国家和地区及难民代表团的史上最多的4403名运动员参加本届残奥会，朝着无论有无残障等相互认同多样性的«共生»目标，能否成为改变社会的契机备受瞩目。

1964年在东京举行的第2届残奥会为日本残疾人体育打开大门，此次时隔57年再次办赛。东京也成为首个两度举办夏残奥会的城市。会期为13天，比赛将从25日开始。

东京奥运会开幕后，都内的新冠感染者骤增，医疗告急。残奥会采用与奥运会相同的隔绝与外部接触的«气泡方式»，但因残奥运动员许多都有基础疾病，存在重症化风险等忧虑。

出于教育价值向儿童及学生提供观赛机会的«学校联合观赛项目»将实施，但部分地方政府已决定中止。

开幕式上，担任残奥会名誉总裁的天皇宣布开幕。从日本47个都道府县和被视为残奥会发祥地的英国斯托克･曼德维尔采集并合而为一的圣火在火炬台上点燃。

日本代表团派出史上最多的254名运动员参与所有大项的比拼。男子乒乓球选手岩渊幸洋（26岁）和女子铁人三项选手谷真海（39岁）担任旗手。

局势持续紧张的阿富汗等放弃参加，新冠疫情影响导致基里巴斯等4个国家代表团无法赴日。

据此前报道，由25名运动员组成的哈萨克斯坦代表团在两名旗手的率领下入场。