可持续经济增长国家项目将引资近16万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月22日 -- 根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的指示，国家经济部正在制定《旨在提高人民福祉的可持续经济增长国家项目》。

《可持续经济增长国家项目》资金规模为15.9万亿坚戈。其中，中央财政拨款4020亿坚戈，私人投资15.5万亿坚戈。

国家项目旨在实现基于非原材料行业投资增长和融入全球及区域价值链的经济多元化；促进居民收入增长，创造高效能工作岗位；结合低碳发展趋势，发展可再生能源。

通过实施国家项目，计划到2025年实现下列既定目标：创造10.2万个新的固定就业岗位；劳动生产率提高20%以上；制造业产值提高50%；非原材料出口规模翻倍，达到410亿美元；可再生能源发电占比提升至6%。

国家项目包含五大方向。

一是«工业-创新发展»。具体措施包括推动制造业企业技术改造，提高制造业产值和扩大产品范围。为此将制定一揽子措施，为企业获取和应用新技术、安装调试设备、提升职业技能、购买技术装备、改善信贷和租赁条件提供补贴。计划到2025年将采用数字技术的制造业企业占比提高至23%，机械设备固定资产投资超过1万亿坚戈。为提高制造业产值和扩大产品范围，计划实施418个工业项目，到2025年吸引11.2万亿坚戈固定资产投资，将制造业出口规模提升至240亿美元，创造约10万个新就业岗位。其中，国家级重大项目50个，包括蒙特拉哈萨克斯坦公司（Monterra）、欧洲化学卡拉套公司（EuroChem）、迈格公司（Mega Smart）、卡姆利特哈萨克斯坦公司（KamLit）等。

二是«发展油气化工综合体»。具体措施包括建设大型高科技油气化工产能，满足对外贸易需求。计划到2025年投运5个油气化工厂，分别生产聚丙烯、汽油和聚丙烯添加剂、甲醇和聚对苯二甲酸乙二醇酯，并建设以卡沙甘油田原料为基础的天然气加工厂。上述措施可将油气化工产品产量从目前的36万吨提高至200万吨；将出口规模从目前的1.5亿美元提高至14亿美元。

三是«发展地质勘探业»。具体措施包括提升投资吸引力，为地质材料存储和加工提供现代化基础设施。将地质勘探面积从目前的157.65平方公里扩大到226.04万平方公里，新增68.39万平方公里。建立1个地质材料储备库，2个核心储备库，修缮4个核心储备库。

四是«能源行业改造»。以满足日益增长的经济和居民需求。计划到2025年新建总装机容量5404兆瓦的能源项目，包括2400兆瓦的可再生能源项目，1400兆瓦的燃气发电项目和1604兆瓦的现有电站改造项目。计划在西哈州、阿特劳州和曼吉斯套州之间建设第二条220千伏输电线路。通过采取上述措施，将可再生能源发电量占比提升至6%，满足每年1200亿千瓦时的用电需求。

五是«推动非原材料行业出口»。计划将非原材料商品年出口规模提升至410亿美元。为此将继续实施«出口加速»计划，培育新的出口商和为现有出口商赋能，帮助1000家活跃出口商开拓海外市场，支持约350家出口商入驻国际电商平台（阿里巴巴、亚马逊、OZON）。为与国际标准接轨，计划对全国30%（超过250家）的实验室进行改造。为支持出口商开发海外市场，将为其提供出口前融资和出口融资、保险及流动资金融资，并为企业租赁货架和场地，办理认证、鉴定、检验，投放广告，参加展览、论坛、博览会、竞赛，以及产品运输等方面的支出提供补贴。通过采取上述措施，可将非原材料商品年出口额从140亿美元提高至290亿美元，服务出口额从50亿美元提高至120亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】