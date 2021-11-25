哈萨克斯坦启动为期16天的反家暴行动

哈通社/努尔苏丹/11月25日 – 在11月25日制止暴力侵害妇女行为国际日来临之际，哈萨克斯坦启动了为期16天的反对家庭暴力行动。

主题为《哈萨克斯坦的家庭制度和家庭政策：问题、趋势和前景》的国际论坛25日在首都努尔苏丹召开。

哈萨克斯坦直属总统的全国妇女事务和家庭人口政策委员会主席、马吉利斯（议会下院）议员拉扎特·拉马扎诺娃在论坛上发言时表示，家庭暴力行为在当今社会中依然十分常见，这是一个令人遗憾的事实。

她表示，消除社会中的暴力问题，在国内建立全面的家庭保护和支持体系，实现对家暴行为的零容忍，是哈萨克斯坦总统一直以来都在强调的一项重要任务。

拉马扎诺娃指出，哈萨克斯坦议会的议员们已经制定了一项关于加强哈萨克斯坦家庭制度的法案，该法案将为预防和制止家庭暴力行为提供一套综合措施。

论坛期间，在联合国制止暴力侵害妇女行为的16日运动的框架下，哈萨克斯坦人权事务专员耶勒维拉•阿兹穆娃与哈萨克斯坦内务部副部长玛拉特·拜穆哈谢夫共同启动了一项联合行动。

根据行动方案，从即日起，哈萨克斯坦将实施为期16天的反家暴专项全国行动。

联合国制止暴力侵害妇女行为的16日运动创立于2008年，由联合国秘书长和联合国妇女署领导，旨在防止和消除世界各地侵害妇女和女童的暴力，呼吁全球行动，提升相关意识、促进行动和创造机会，以讨论相关的挑战和解决方案。这项为期16天的活动将于人权日（2020年12月10日）结束。