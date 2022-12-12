哈萨克斯坦黄金储备居全球第16位

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 -- 据 inbusiness.kz网站报道，11月哈萨克斯坦央行黄金外汇储备增加9.45亿美元，达到了339亿美元。

尽管在上个月次级银行纷纷从央行货币账户撤出其资金，但在黄金价格上涨7.4%的背景下，储备金从每盎司1639美元增加到1760美元。

报道称，黄金价格的走高受到了美国通胀数据的发布、政府债券收益率下降，以及美元汇率下跌等因素影响。

在黄金价格上涨背景下，央行保持黄金减持政策延续性，出售部分黄金以换取稳定货币，实现国际储备多元化。

为增加黄金和货币资产配置的多元化、均等化，年初以来央行已将黄金在储备中的份额从68%降至63%。

同时，为了对冲价格变动风险，央行利用期权策略出售了一部分黄金。根据世界黄金协会最新评级，在黄金储备量世界排名中，哈萨克斯坦位居第16位。

此外，就黄金在储备中的份额而言，哈萨克斯坦是全球排名前十个国家之一。除哈萨克斯坦外，委内瑞拉（82%）、葡萄牙（70%）、美国（66%）、德国（65%）等国家在黄金储备占比排名中居前列。同时，哈萨克斯坦黄金储备占比明显高于俄罗斯、英国、印度、瑞士、日本和中国，这些国家黄金组合在储备中的占比约为 20%、10%、8%、6%、4%和3%。

【编译：阿遥】