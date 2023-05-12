中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:21, 12 五月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦的16所大学入围泰晤士高等教育世界大学排名

    None
    哈通社/阿斯塔纳/5月12日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫12日在阿斯塔纳举行的亚洲大学联盟论坛开幕式上表示，哈萨克斯坦的16所大学入围泰晤士高等教育世界大学排名。

    斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦当前正在实施多项旨在重建地区一流大学的举措。

    -卓越学术中心项目旨在通过创建和装备教学和研究实验室，在地区大学中创建一个研究生态系统。这些中心将促进学术和科学发展，并促使国内学术水平提高到国际水平。 令人欣慰的是，哈萨克斯坦大学近年来在国际排名中取得了长足进步。 我们的 16 所大学入围泰晤士高等教育世界大学排名。-他说。

    政府首脑还表示，纳扎尔巴耶夫大学的最佳实践已成为光辉榜样。

    据其介绍，该大学自建校之时起，就成为集教育、创新和研究于一体的现代研究型大学的成功典范。

    -该大学的办学原则为—任人唯贤和学术诚信。纳扎尔巴耶夫大学在哈萨克斯坦的高等教育中发挥着主导作用。 在短短 13 年的时间里，这所大学已成为才华横溢的学生、教师、研究人员、创新者和专业人员的灯塔。 下个月，该大学将送走其第9批毕业生。-他说。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 教育 政府 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!