哈通社/阿斯塔纳/5月12日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫12日在阿斯塔纳举行的亚洲大学联盟论坛开幕式上表示，哈萨克斯坦的16所大学入围泰晤士高等教育世界大学排名。

斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦当前正在实施多项旨在重建地区一流大学的举措。

-卓越学术中心项目旨在通过创建和装备教学和研究实验室，在地区大学中创建一个研究生态系统。这些中心将促进学术和科学发展，并促使国内学术水平提高到国际水平。 令人欣慰的是，哈萨克斯坦大学近年来在国际排名中取得了长足进步。 我们的 16 所大学入围泰晤士高等教育世界大学排名。-他说。

政府首脑还表示，纳扎尔巴耶夫大学的最佳实践已成为光辉榜样。

据其介绍，该大学自建校之时起，就成为集教育、创新和研究于一体的现代研究型大学的成功典范。

-该大学的办学原则为—任人唯贤和学术诚信。纳扎尔巴耶夫大学在哈萨克斯坦的高等教育中发挥着主导作用。 在短短 13 年的时间里，这所大学已成为才华横溢的学生、教师、研究人员、创新者和专业人员的灯塔。 下个月，该大学将送走其第9批毕业生。-他说。

【编译：阿依波塔】