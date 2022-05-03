匈牙利17年间在哈投资已达2.69亿美元

哈通社/努尔苏丹/5月3日 – 哈萨克斯坦和匈牙利建立外交关系已满30周年。

在与到访的匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔托举行会晤期间，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列乌别尔德表示，在两国建交30周年之际，匈牙利外长对哈萨克斯坦进行的访问有着重要的意义。

特列乌别尔德表示，在今天的会谈期间，两国代表本着开放和相互理解的精神，就哈匈关系在政治、贸易、经济、文化和人道主义领域的合作进行了讨论，并就全球和地区议程中的热点问题深入交换了意见。

哈方还向匈牙利代表介绍了哈萨克斯坦正在开展的大规模政治改革和一系列社会经济措施。

哈萨克斯坦外长指出，哈萨克斯坦与匈牙利之间经济贸易和投资合作发展迅速。即便是在受到新冠疫情影响的2021年，两国贸易额仍然实现了23.2%的增长，达到了1.387亿美元。

特列乌别尔德表示，哈萨克斯坦可向匈牙利出口的产品种类包括石油和天然气、冶金、化学、建筑和食品工业的产品。

自2005年至今，匈牙利向哈萨克斯坦经济领域直接投资额达到了2.69亿美元，包括MOL、Gedeon Richter、Egis等多家匈牙利大型企业在哈开展业务。

【编译：木合塔尔·木拉提】