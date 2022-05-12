近17年德国对哈经济直接投资总额达55亿美元

哈通社/努尔苏丹/5月12日 —— 哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔12日在努尔苏丹举行的哈德商业论坛上表示，德国2005年以来对哈萨克斯坦经济的直接投资总额达55亿美元。

第一副总理说：

尽管受新冠疫情影响，两国不仅维持了双边经济合作发展趋势，通过在线模式有效落实了实际项目和相关建议。当前，德国已成为哈萨克斯坦的重要合作伙伴。两国政府间成立了旨在加深经贸合作，以及激励和相互保护投资的一系列理事会。

斯卡利亚尔指出，两国之间的合作当前也得到了有效发展。他强调，托卡耶夫总统2019年和2020年对德国的访问进一步促进了双边合作关系的发展。

-为解决联合投资项目实施过程中出现的问题，两国政府成立了工作小组。与此同时，为讨论合作关系现状，每个月都与德国企业举行线上线下会谈。2005年以来，德国对哈萨克斯坦经济的直接投资总额达到了55亿美元，其中大部分投资面向加工业-，他说。

第一副总理还表示，德国对哈直接投资水平逐步得到了恢复。

-今年，德国对哈直接投资水平较2020年逐步恢复。目前，哈萨克斯坦境内近1千家哈德合资企业运营。这些合资企业为两国之间的贸易量增长发挥了重要作用。我国境内的德国商品的数量不断增加，并创造了新的工作岗位-，他说。

【编译：小穆】