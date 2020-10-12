17名没有PCR检测证明的外国公民被拒绝入境

哈通社/努尔苏丹/10月12日--国家交通运输首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫今日谈到了外国公民因PCR检测证明不符合要求而被拒绝入境的案例。

据交通运输首席卫生医师介绍，自今年10月6日以来，共有17名外国公民在飞抵哈萨克斯坦时被拒绝入境，其中包括持有哈萨克斯坦居留证的外国公民。被拒绝入境的原因是PCR检测证明过期或没有PCR检测证明。

有8名外国公民在努尔苏丹机场被拒绝入境（5名俄罗公民，2名白俄罗斯公民，1名土耳其公民），有9名外国公民在阿拉木图机场被拒绝入境（4名俄罗斯公民，1名阿联酋公民，1名德国公民，1名乌兹别克斯坦公民，2名土耳其公民）。被拒绝入境的还有过境转机旅客。

交通运输首席卫生医师表示，还将与国内、国外航空公司和有关机场服务公司举行研讨会和会议，讨论相关问题。

根据早前报道，哈萨克斯坦首席卫生医师发布的防疫新规则自10月6日起正式生效。根据新规则，所有入境人员需提供72小时内的新冠肺炎PCR检测阴性证明。未携带证明的外国公民将被拒绝入境，哈萨克斯坦公民则将被送往统一隔离中心，以接受新冠检测。

【编译：阿拉依】



