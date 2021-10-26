超过1700万人参与今年的哈国全国人口普查

哈通社/努尔苏丹/10月26日 – 哈萨克斯坦已有17 428 058人参加了今年的全国人口普查，相当于当前登记人口数量的91.6%。

其中40.4%的人通过网络模式参加普查，而51.2%的人则是通过常规模式（线下入户走访）参与。

哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局局长努尔波拉特·阿依达普科洛夫26日表示，在各地区当中，阿拉木图市参与全国人口普查的人数最多，达到了登记人口的107.5%。

«也就是说，现有资料中的阿拉木图市登记人口为2 005 496人，但此次人口普查期间，共有2 154 907人参与了普查。因此，我们可以自信地说，人口普查已经有助于显示大都市的实际人口。»他说。

参与人数第二多的是突厥斯坦州，共有2 032 333人参与普查，占已登记人口的98.6%。

第三位是江布尔州，共1 129 863人参与普查，占已登记人口的98.6%。

值得一提的是，在网络模式的人口普查中，参与最积极的地区是东哈州，占到了当地人口的57.7%。其次是克孜勒奥尔达（52.9%）和江布尔州（47.2%）。

而阿拉木图市则是参与常规线下人口普查的人数最多，达到了已登记人口的76.1%。其次是奇姆肯特市（69.6%）和阿拉木图州（60%）。

2021年哈萨克斯坦全国人口普查于9月1日正式启动。人口普查将采取在线填报和入户访问两种方式进行。在线普查于9月1日至10月15日期间，而传统的入户普查于10月1日至30日期间进行。

哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】