将有170个国家参加今年的东京残奥会

哈通社/东京/1月5日 -- 据日本共同社报道，参加东京残奥会的国家和地区总数将超过此前最高纪录2012年伦敦残奥会的164个，达到170个左右。

报道称这是日本政府和国际残奥委会（IPC）动员工作取得的成果，有望成为这样一届盛会，即把认同不同国籍及宗教、无论有无身体残障等多样性的«共生»意识扩大到前所未有之多的发展中国家和处于战乱的国家。

伦敦残奥会有15个国家和地区首次参加，给人留下了残奥运动得到扩大的印象，但2016年里约热内卢残奥会则受组委会财政困难等影响，参加国减少至159个。面向东京残奥会，作为政府主导的国际贡献项目«Sports For Tomorrow»的一环，日本提出«史上最多»的目标，以未参加过残奥会的国家和地区为对象持续开展残障人体育的宣传和支援活动。

据悉参加伦敦残奥会的国家和地区除去年12月被世界反兴奋剂机构（WADA）处以禁止参加主要国际赛事处罚的俄罗斯外，已确定均将参加东京残奥会。据该项目负责人称，力争首次参赛的不丹和在里约残奥会首次参赛的马拉维的运动员已突破了参加标准纪录。据称未参加伦敦残奥会、持续内战和政局不稳的也门及索马里也«正在努力»，«预计可能有170个（国家和地区）参加»。

IPC对残奥会规模扩大也持积极态度，去年10月批准此前均未参加过残奥会的巴拉圭、马尔代夫、基里巴斯成为新的残奥会参加国。IPC主席安德鲁･帕森斯接受共同社采访称：«正在为突破（参加国家数的）纪录而努力，相信能够实现。小国参赛的经验成为遗产继承下去十分重要。»