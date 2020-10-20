年初至今已为多子女家庭发放1712亿坚戈的国家补助金

哈通社/努尔苏丹/10月20日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，2020年1月至9月，累计已为38.66万户多子女家庭提供了总额为1712亿坚戈的国家补助金。今年9月，已有35.96万户多子女家庭获得了总额为179亿坚戈的国家补助金。

劳动部表示，家中有4个或4个以上未成年子女或23岁以下的全日制大学生的家庭，无论父母收入如何，都可以申请该补助。 补助金的金额根据子女数量而有所不同，从44523坚戈（4个子女）到77951坚戈（7个子女）不等。有8个或8个以上子女的家庭，每个孩子支付4倍按月计算指数的补助金。

截至目前，国家通过为有8个或8个以上子女的家庭规定单独的数额来确保扩大这一补助。国家总统于今年5月13日签署了相关法案。

根据现行政策，有8个子女的家庭可领取88896坚戈的补助金，9个子女-100008坚戈，10个子女-111120坚戈，11个子女-122232坚戈，12个子女-133344坚戈，13个子女-144456坚戈，14个子女-155568坚戈，15个子女-166680坚戈，16个子女-177792坚戈。

该法案于2020年1月1日生效，与此同时，多子女家庭的补助金额将自法律生效之日起重新计算，今年1月至6月的未付款项已在今年7月结算。

总体而言，2020年共和国预算为支付多子女家庭补助金拨付的款项总额达1911亿坚戈。

【编译：阿拉依】



