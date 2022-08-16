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    13:16, 16 八月份 2022 | GMT +6

    新学年哈国中小学生总在校时间将为173天

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    哈通社/努尔苏丹/8月16日 – 哈萨克斯坦2022~2023年新学年将从2022年9月1日开始，持续至来年5月31日结束。

    根据教育部公布的消息，本学年全国共有7 637所学校开展教学活动，在校生总人数为360万人。

    消息称，本学年起始时间为2022年9月1日，学年教学时长为36周，将于2023年5月31日结束。

    2023年6月1日~8月31日为夏季假期。

    换句话说，与其他国家相比，哈萨克斯坦的中小学生将拥有长达92天的夏日休假时间。

    在本学年中，哈国中小学生将拥有4个间断的假日安排。

    分别是：秋季假期——7天（2022年10月31日~11月6日）；

    冬季假期——9天（2022年12月31日~2023年1月8日）；

    春季假期——9天（2023年3月18~26日）；

    1年级附加假期——7天（2023年2月6~12日）。

    算上国家节假日和周末，哈萨克斯坦中小学生全年365天中，在校时间将为173天。

    值得一提的是，2022-2023 学年1年级的总时长为35周，2~11年级（12年级）为36周，较往年延长了2周时间。

    教育部表示，通过增加额外的两个星期，可以加大学年整体跨度，减少一天中的课程密度，有助于学生的学习。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 黄金储备
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