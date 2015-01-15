哈萨克斯坦人口达到近1740万人

哈通社阿斯塔纳1月15日电，据国家经济部统计委员会消息，统计显示，至2014年12月1日，我国人口达1739.72万人，较2013年同期多25.15万人，增长1.38%。其中，961.26万人为城市人口，占总人口的55.3%；778.46万人为农村人口，占总人口的44.7%。

统计显示，2014年前11个月，新生人口近37万人，同比增长1.6%；死亡人数近12万人，同比降低4.7%；自然增长人口为24.8万人，同比增长4.9%。在此期间，至1岁的婴幼儿死亡人数为3617人，同比减少11%，

据统计，2014年1-11月，外来移民人数为15185人，同比减少31.4%；而移民国外的人数为26869人，同比增长18.8%。最大的移民来源国和移民目的国均为独联体国家，分别占流入人口和流出人口的88.4%和90.2%。2014年前11个月，内部迁移人口数为37.2万人，同比增长19.5%；跨州迁移人口占总体内部迁移人口的43.8%，内部人口迁移差额率为正值的地区分别为：阿拉木图市，人口迁移差额（下同）2万人；阿斯塔纳市1.7万人；曼格斯套州850人；卡拉干达州581人；阿特劳州342人。

统计显示，2014年1-11月，全国共有14.7万对新人办理结婚登记，同比增长5.1%；办理离婚手续的人数为4.8万对，同比增长2.3%。（编译：吴然 审校：林海）