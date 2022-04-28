哈吉商业论坛签署总额达1750万美元的经贸协议

哈通社/努尔苏丹/4月28日 —— 据贸易和一体化部消息，在比什凯克举行的哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦商业论坛签署了总额达1750万美元的经贸协议。

根据协议，哈萨克斯坦将向吉尔吉斯斯坦市场出口盐、面粉、通心粉、啤酒、非酒精饮料、甜点和奶制品等。

消息称，吉尔吉斯斯坦100多家进口商和生产企业，以及哈萨克斯坦在食品加工、冶金、运输、机械制造、制药和化工领域的20多家企业出席了商业论坛框架下举行的经贸会谈和B2B会谈。 据了解，哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦三大经贸合作伙伴之一。2021年，两国之间的双边贸易总额达9.708亿美元，较2020年增长14.4%（8.486亿美元）。其中，出口额增长7.6%，达6.252亿美元。

-共有247家吉尔吉斯斯坦资本企业主要在哈萨克斯坦零售、建筑、汽车销售、农业和轻工业领域运营。吉尔吉斯斯坦境内注册登记的哈萨克斯坦企业数量达334家，主要在金融、食品加工、贸易、汽车维修、交通、通讯和建筑等领域运营。截至目前，我国向吉尔吉斯斯坦的直接投资总额超过10亿美元，-贸易部副部长海拉特·托热巴耶夫说。

【编译：小穆】