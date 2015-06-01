阿斯塔纳将举办柴可夫斯基诞辰175周年盛大音乐会

哈通社阿斯塔纳6月1日电 据阿斯塔纳歌剧院消息，2015年是俄罗斯著名作曲家彼得•伊里奇•柴可夫斯基诞辰175周年纪念日，世界各国都在以不同的方式纪念这位19世纪俄罗斯最伟大的作曲家。与世界各大城市同步，6月7日，在阿斯塔纳歌剧院也将上演一台题为"永久价值的创造者"的交响音乐会。

据说，柴可夫斯基的作品是世界上被演奏最多的古典音乐作品。他曾创作了80多部古典音乐作品，其中有10部歌剧和3部芭蕾舞音乐作品。世界上著名交响乐团无不演奏他的作品，他的交响乐总会给世界上任何高品位的演出增色，他为儿童创作的钢琴作品已成为世界上所有初学钢琴的孩子们必修课。 消息称，阿斯塔纳歌剧院非常重视柴可夫斯基诞辰175周年，他们将用隆重的音乐会庆祝音乐领域里如此重要的日子。音乐会分两部分，第一部分是从柴可夫斯基最著名的歌剧里选取的咏叹调和二重奏，有"尤金•奥涅金"、"黑桃皇后"和"约兰达"等。在第二部分里，阿斯塔纳歌剧院乐队将演奏杰出的交响音乐"第6交曲"。 这是柴可夫斯基最后一个作品，被认为是最好、最纯粹的作品，当年，在这个作品的首场演出式上，他曾自己亲自做指挥，9天后他离开了人世。 音乐家玛尔江•佳克诺娃说:"如果，柴可夫斯基的愿望是使其作品广为流传，成为人们心里的安慰和依靠，可以说，他实现了愿望，因为，他的音乐作品正是人们的心里依靠，可以给人信任和希望。我们希望听众能从我们的音乐会中享受音乐艺术巅峰之作的魅力。"（编译：夏力）