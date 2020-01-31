阿拜诞辰175周年纪念活动之哈萨克电影周在阿布扎比举行

哈通社/努尔苏丹/1月31日--阿拜诞辰175周年之际，哈萨克电影周在阿布扎比举行。

据哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆消息，电影周播出了阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂出品的纪录片 《 阿拜-人物传记和作品》、历史影片《库南拜（Құнанбай）》等。

通过此次电影周，阿布扎比居民更好的了解了哈萨克伟人阿拜的文化遗产。

阿布扎比市文化和旅游局、阿联酋外交和国际合作部、外交使团和公众人物代表，以及市民和在阿布扎比工作和学习的哈萨克斯坦公民参加了活动。

哈萨克斯坦驻阿联酋大使玛迪亚尔•梅恩勒别科夫向前来出席活动的阿布扎比市民表示了感谢。

他表示，此次活动有助于大家更好的了解哈萨克历史和文化，同时，加强两国人民间的了解和友谊方面产生了积极影响。

此外，纪录片《哈萨克舞蹈（Қазақ биі）》、历史剧电影版《哈萨克汗国-不败之剑（Қазақ хандығы- Алмас қылыш）》和《哈萨克汗国-黄金王座（Қазақ хандығы - Алтын тақ）》、《总统之路-阿斯塔纳（Елбасы жолы. Астана）》和《阿姆列（Әміре）》等国产电影也在电影周框架下放映。

【编译：阿依波塔】