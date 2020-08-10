阿拜诞辰175周年：央行推出纪念币

哈通社/努尔苏丹/8月10日--哈萨克斯坦央行于8月10日推出 “值得人们铭记的事件和伟人们”系列“ ABAI. 175 JYL”纪念币。

旨在纪念阿拜诞辰175周年而推出的纪念币根据材质分为面值500的纯银纪念币、面值100的白铜合金纪念币和面值100的镍银合金三种。

据央行消息，由于实施的隔离限制措施，纪念币的销售时间将另行通知。

硬币正面中间印有哈萨克斯坦的国徽，国徽左侧和右侧均刻有“QAZAQSTANRESPÝBLIKASY∙哈萨克斯坦共和国 ” 字样。外侧是作为修饰的民族风元素。下方印有本国货币名称“TENGE(坚戈) ” 和代表面额的“500 ” 和“100 ” 字样。

硬币的反面印有阿拜·库南巴耶夫的肖像和使用干涉彩色渲染技术在银和白铜硬币上制成的墨水瓶和羽毛笔图案。肖像的右侧印有哈萨克族传统装饰图案，图案下方印有«ABAI»和1845--1904字样，以表示伟人的出生和离世日期。上方印有“175 ” 和“JYL ” 字样。

依照精制硬币（proof）标准制作的500面值纪念币由纯银打造（925银），净重31.1克，规格为38х61毫米，总计发行1500枚。

“优质非流通纪念币 ” 标准制作的100面值MN 25白铜金纪念金币净重15克，直径33毫米，总计发行8000枚。

“优质非流通纪念币 ” 标准制作的100面值MNC 15-20镍银合金纪念币净重11.17克，直径31毫米，纪念币总计发行75000枚。

纪念币可作为收藏品出售。

哈萨克斯坦央行直属的制币厂完成了纪念币的制作。





【编译：阿依波塔】