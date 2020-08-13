阿拜诞辰175周年：哈驻俄大使馆举行向阿拜纪念碑献花仪式

哈通社/莫斯科/8月13日--阿拜诞辰175周年之际，哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆组织向阿拜雕像献花仪式。

使馆外交官和莫斯科哈萨克文化团体代表等出席由哈萨克斯坦驻莫斯科大使叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫带领组织的向伟大诗人、思想家阿拜纪念碑鲜花仪式。

献花仪式上发表讲话的外交官们指出，得益于阿拜作品，普希金、莱蒙托夫、歌德、拜伦、席勒和其他世界文学作品才被翻译成哈萨克文。 同时，使馆工作人员朗诵《阿拜箴言集》，并演唱了阿拜的著名歌曲《无风的夜》。

此外，使馆工作人员还向参加活动大使馆还介绍了abai175.ru网站，旨在纪念阿拜诞辰开设的网页包括阿关于诗人生平和作品的诸多信息。

阔谢尔巴耶夫大使指出，《阿拜箴言集》至今具有重要意义。

莫斯科市政府对外经济和国际关系部副部长阿列克谢·邦达鲁克指出，哈萨克斯坦与俄罗斯首都有着特殊、富有成果和友好关系。

«作为一名莫斯科人，理解我们与哈萨克民族之间的友好关系在很大程度上基于阿拜作品这一点很重要。作为莫斯科人，我非常尊重这样一个伟大的人。»邦达鲁克说。

值得一提的是，组织方将阿拜诞辰175周年框架下举行的儿童绘画比赛结果带到了此次仪式。活动参与者欣赏到了带有诗人照片的大拼图，其中包括200多张哈萨克斯坦儿童的绘画作品。

【编译：阿依波塔】